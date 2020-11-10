路肩騎機車超危險 傷亡風險增77%

台灣機車族群多，但道路設計有許多不利機車的陷阱。（中時資料照）

高雄一名女騎士日前收到一張600元罰單，原因是她騎到道路邊線外「路肩」遭人拍照檢舉，除了女騎士自己傻眼，眾多機車族更疑惑「不然要騎哪？」。台灣機車路權促進會也發文痛斥，「要走人就蓋人行道，要停車就挖停車彎，到底是誰在設計馬路，為什麼一直很愛畫這種垃圾路肩」。

這名女騎士遭開罰地點於高雄大社區的旗楠路，她於9月22日騎乘機車行經此時，被人拍照檢舉，因違反道交條例第45條12款「任意駛出邊線」，被開罰600元。高雄仁武分局解釋，這條15公分的白線屬於路面邊緣線，白線外就是路肩，汽機車禁行，臨停也不能超出。

女騎士覺得被罰很瞎，台灣機車路權促進會也在臉書發文指出：「路肩出車禍沒有賠的。更糟的是，一堆人覺得機車騎在路肩是應該的，等於是完全沒有察覺自己騎得沒有法律保障。

但是會變成這種認知也不是天生的，有一半是從政府宣導來的，宣導機車靠右走，結果就走到沒有法律保障的路肩去。另外一半是被逼車逼來的，因為走在車道上會被逼車，於是就躲到沒有法律保障的路肩去。」

台灣機車路權促進會更怒轟：「順著路肩走，還會直接衝進內輪差裡去。要走人就蓋人行道，要停車就挖停車彎，到底是誰在設計馬路，為什麼一直很愛畫這種垃圾路肩。」。

機車族也紛紛回應：「路肩應該正名-四輪臨停區，這樣想就能理解為什麼有人要檢舉機車行駛路肩」、「台灣的交通法規還停留在清朝末年啊！」、「不騎路肩還常被汽車按喇叭」、「檢舉達人認真賺、死老百姓活該罰！政府是這樣想的」、「道路設計太爛咩⋯要嘛畫停車格，要嘛做人行道。根本陷阱。內側禁行機車也是很智障」、「內側禁行機車，外側禁行路肩ㄏㄏㄏㄏ，甚麼垃圾政府」、「路肩比車道還寬的一堆 誤導騎士也是常有的事」。

其實路面邊線早就引發爭議，依「道路交通標誌標線號誌設置規則」，路面邊線為白色，則寬度15公分，故車輛如行駛在15公分寬路面邊線外側，代表車輛已駛離行車道範圍。

《交通安全-全民論壇》早在2016年就發文：「一般老百姓對10公分、15公分寬之標線並無概念，故當15公分標線外側甚寬時，機車騎士便依自然反應而騎乘其上(見相片1、2)。未發生事故，則風平浪靜，然一旦發生事故，極易產生行車事故鑑定之爭議。此種現象在高雄市區甚多，高雄市交通局應全面檢視。易招致用路人無心違規之設施應全然避免。」。

(中時新聞網)