華為繼10月29日在加拿大暫時擊退美國所提引渡孟晚舟要求後，周一在大西洋另端再贏得法律戰，瑞典首都斯德哥爾摩行政法院收到華為申訴後，暫時取消該國電信管理局(PTS)禁用大陸5G設備商行政命令。另據陸媒報導，中興通訊也因此受惠，暫時解封。

瑞典計畫於本月10日開始5G頻譜拍賣，但PTS於10月20日無預警宣布任何參與拍賣廠商不得使用陸企設備，已使用者必須於2025年1月1日前移除。PTS表示，這是瑞典武裝部隊與國家安全部門所提出要求。

華為上周五提訴，稱理解瑞典政府對網路安全問題擔憂，但PTS決定違反程序，未充分詢問華為意見，也沒有提供任何證據，有失客觀、中立、獨立性，華為是全球化私營企業，致力成為瑞典通訊科技貢獻者，在地經營20年從未有任何重大網路安全事故，也歡迎任何無歧視、無偏見、基於事實的網路安全要求。

斯德哥爾摩行政法院指出，PTS命令對華為權益有立即影響，因此華為有權申訴，在案件與證據進一步明朗前，決定頒布臨時暫緩執行政府禁令。

在瑞典之前，歐洲各國只有英國政府明確表明在5G設備排除陸企，法國採取類似落日條款的授權期間限制讓華為自然退場，捷克、義大利都有電信商自行宣布排除華為，但其他大國德國、西班牙至今不是仍使用，就是試圖透過立法技術性排除或減低華為設備，而不願明確針對特定企業或國家下禁令。

(中時新聞網)