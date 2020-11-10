前湖人中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)這個球季一場都沒打就被釋出，只是湖人的場邊啦啦隊，不過湖人後衛丹尼格林(Danny Green)認為考辛斯也應該拿到冠軍戒指。他目前還沒聽說湖人要給考辛斯戒指，但他覺得不是沒可能，因為其他的職業聯盟還是會給的。

丹尼格林在廣播節目說：「我問過史崔普林(Ross Stripling)，他說只要你揮過一棒或投過一球，你就可以分到冠軍戒指。」史崔普林原本是道奇隊投手，他季中被賣到藍鳥，最後道奇奪冠他仍拿到冠軍戒。

「我知道棒球、足球跟我們不太一樣，我看過有人只入隊兩周也分到冠軍戒，有人打了半個球季卻沒分到。我想最後的決定權還是在球團高層，但我支持大家都要有。考辛斯一整年都跟著我們復健，只有復賽沒加入。」格林還提到季中被湖人放棄的丹尼爾斯(Troy Daniels)，他後來被金塊簽下，也應該有資格拿到冠軍戒。

考辛斯2018-19球季效力勇士，但勇士在總冠軍賽輸給暴龍，加上湖人這次他接連錯過兩次奪冠機會。外界傳言湖人有可能把考辛斯找回來，為表誠意他們應該也會送一枚冠軍戒指給考辛斯。

(中時新聞網)