位於高雄市精華地區的市立苓洲國小，今（10日）清晨7點多突然發生疑似鍋爐氣爆事故，由於當時剛好是師生到校時間，巨大的爆炸聲響讓不少剛送小孩到校的家長與學童驚嚇不已。經查看後發現是中央廚房發生爆炸，不但玻璃都被震破，連熱水鍋爐破片都噴出校外掉落在人行道上。

高雄市消防局據報後立刻趕到現場，發現現場並沒火勢與煙霧，經查看爆炸點後，研判爆炸的是熱水鍋爐，而爆炸威力也短暫破壞瓦斯管線，目前已由廠商派員進行檢修，幸好並未釀成事故。

(中時新聞網)