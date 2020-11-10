高雄苓洲國小廚房熱水鍋爐爆炸 殘骸噴飛校外人行道嚇壞師生 09:392020/11/10 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄苓洲國小廚房熱水鍋爐爆炸，殘骸噴飛校外人行道嚇壞師生。(戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於高雄市精華地區的市立苓洲國小，今（10日）清晨7點多突然發生疑似鍋爐氣爆事故，由於當時剛好是師生到校時間，巨大的爆炸聲響讓不少剛送小孩到校的家長與學童驚嚇不已。經查看後發現是中央廚房發生爆炸，不但玻璃都被震破，連熱水鍋爐破片都噴出校外掉落在人行道上。 高雄市消防局據報後立刻趕到現場，發現現場並沒火勢與煙霧，經查看爆炸點後，研判爆炸的是熱水鍋爐，而爆炸威力也短暫破壞瓦斯管線，目前已由廠商派員進行檢修，幸好並未釀成事故。 (中時新聞網) #高雄苓洲國小 #熱水鍋爐 #爆炸 #苓洲國小 #殘骸噴飛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投2男雙載出遊清境 後座噴飛對向遭貨車輾斃斷頭亡 15:292020/10/16 社會 高雄亞灣區漸夯 聯上鉑金熱銷 04:102020/10/23 產業特刊 苑裡非法鑄造廠夜排粉塵 距離國小不到150公尺家長憂心 15:502020/10/23 寶島 胡瓜遇詐騙集團 1萬元瞬間噴飛 22:212020/11/01 娛樂 高雄國小冷氣跳電停機1個月 網：被阿北說中了 23:082020/10/07 政治 中天新聞台換照聽證會 藍營集結場外抗議爭新聞自由 11:592020/10/26 政治 國道3號槽罐車撞護欄爆炸 司機噴飛亡 04:102020/10/01 社會新聞 立榮軍包機高雄飛東沙 今正常補飛 10:022020/10/26 政治 高雄國小童救腳踏車全身著火 放火13歲國中生到案 07:382020/10/28 社會 北市死亡車禍 女騎WeMo自撞 噴飛對向遭輾斃 07:172020/10/21 社會 社會熱門新聞 直播主闖廢棄醫院發現半身吊屍 死者失蹤1年 母認屍淚崩送紅包 - 社會 騎機車撞行人 彈飛倒地遭輾亡 31歲女員警下班途中喪命 - 社會 女兒遭男友強拍裸照 父親氣炸！全家出動用狠招加倍奉還 - 社會 探險北市廢棄醫院 男驚見吊掛搖晃乾屍：只剩上半身 - 社會 乾爹包養網約辣妹 嗨玩一晚被警找上門 曝真相臉超綠 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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