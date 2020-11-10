衛福部台北醫院開刀房竄火苗 院方急疏散病患 09:412020/11/10 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北醫院上午驚傳火警，消防緊急救援中。（圖／新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北醫院上午驚傳火警，消防緊急救援中。（圖／新北市消防局提供） 台北醫院上午驚傳火警，消防緊急救援中。（圖／新北市消防局提供） 衛福部台北醫院開刀房竄火苗 消防急救援（影／新北市消防局提供） 訂閱影音： 中時新聞網 （持續更新） 新北市新莊區衛生福利部台北醫院傳出火警，消防局於上午8時36分接獲通報，院內3樓開刀房為起火點，所幸目前火勢已撲滅，現場並無人受傷受困，院方也已緊急疏散病患。 (中時新聞網) #台北醫院 #衛服部 #開刀房 #火災 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南屯發生雜草火警發現1具男焦屍 警方追查身分 18:132020/11/09 社會 防疫超前部署 思科在台啟動數位醫療加速計畫 14:122020/11/09 財經 台北旅宿擬補助千元到明年3月 04:092020/11/10 地方新聞 探險北市廢棄醫院 男驚見吊掛搖晃乾屍：只剩上半身 17:292020/11/09 社會 安南醫院院長林瑞模 獲台灣醫療典範獎 12:242020/11/09 寶島 桃園三大重劃區 推案衝萬戶 04:092020/11/10 產業．科技 京站周年慶下周登場 首5日祭出3,800送500 19:502020/11/09 財經 護理師遭公公猥褻 向丈夫求救 遭他冷回：我要靠家裡生活 19:292020/11/09 社會 惡劣竹東飼主棄養5隻貴賓 狗屎堆成山 曝救援畫面惹鼻酸 08:162020/11/10 社會 滴妹台中突送醫掛急診「併發2症狀」躺病床憔悴照曝光 11:102020/11/09 娛樂 社會熱門新聞 直播主闖廢棄醫院發現半身吊屍 死者失蹤1年 母認屍淚崩送紅包 - 社會 騎機車撞行人 彈飛倒地遭輾亡 31歲女員警下班途中喪命 - 社會 女兒遭男友強拍裸照 父親氣炸！全家出動用狠招加倍奉還 - 社會 探險北市廢棄醫院 男驚見吊掛搖晃乾屍：只剩上半身 - 社會 乾爹包養網約辣妹 嗨玩一晚被警找上門 曝真相臉超綠 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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