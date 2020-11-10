台北醫院上午驚傳火警，消防緊急救援中。（圖／新北市消防局提供）

台北醫院上午驚傳火警，消防緊急救援中。（圖／新北市消防局提供）

衛福部台北醫院開刀房竄火苗 消防急救援（影／新北市消防局提供）

（持續更新）

新北市新莊區衛生福利部台北醫院傳出火警，消防局於上午8時36分接獲通報，院內3樓開刀房為起火點，所幸目前火勢已撲滅，現場並無人受傷受困，院方也已緊急疏散病患。

(中時新聞網)