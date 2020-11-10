Synology群暉科技將於11月11日至19日限期在台灣舉辦「感恩回饋舊換新」活動。凡擁有Synology 16（含）系列以前機種且符合活動資格的用戶，皆能登記以八五折優惠購得Synology指定NAS新品，完整體驗Synology豐富的軟體套件與高效功能。

Synology業務協理高志鵬表示，我們觀察到越來越多Synology NAS使用者已同步將NAS用於家用與工作場域，因而有產品的擴充升級需求。我們期待透過這次活動，讓長期支持Synology的使用者有機會將原有機種更換成進階或更高bay數的機種，進一步享受到Synology最新產品與應用服務。

Synology 至今在全球已銷售超過七百萬台產品，其中熱銷的plus系列機種支援更加豐富的套件服務，提供使用者一個適用於家中與工作場域的最佳資料管理解決方案。為讓更多人有機會體驗Synology NAS功能，除了舊機換新機優惠，凡符合活動資格的使用者，只要在活動期間內透過社群網站分享舊NAS的用途，並標記一位好友，即可以用相同優惠價格購買第二台指定機種，讓更多有需求的使用者享受NAS帶來的智慧與便利生活。

(工商 )