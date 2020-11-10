由於新成屋「美術皇居」熱銷，10月再進帳6.9億元，將京城建設截至今年前10月營收，衝高到70.68億元的新高紀錄，還比去年全年創下的高點59.90億元，大幅增加了18％。

京城建設10日公佈今年10月單月營收約6.90億元，累計前10月營收達70.68億元，比去年同期的45.44億元，年增55.524％。

京城發言人周敬恆指出，主要是「美術皇居」熱銷所致。京城去年創下的全年營收約59.90億元，創下歷史新高紀錄，不過，光是今年前10月的營收，已經刷新去年全年的紀錄了。

(工商 )