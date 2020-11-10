新案熱銷營收創高 京城建設全年營收最少70億 09:412020/11/10 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於新成屋「美術皇居」熱銷，10月再進帳6.9億元，將京城建設截至今年前10月營收，衝高到70.68億元的新高紀錄，還比去年全年創下的高點59.90億元，大幅增加了18％。 京城建設10日公佈今年10月單月營收約6.90億元，累計前10月營收達70.68億元，比去年同期的45.44億元，年增55.524％。 京城發言人周敬恆指出，主要是「美術皇居」熱銷所致。京城去年創下的全年營收約59.90億元，創下歷史新高紀錄，不過，光是今年前10月的營收，已經刷新去年全年的紀錄了。 (工商 ) #京城 #熱銷 #京城建設 #全年營收 #美術皇居 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》新梯入帳 崇友Q3營收獲利創同期新高 08:342020/11/10 財經 《半導體》長科＊H2業績看升 Q4戰全年高 08:512020/11/10 財經 《航運股》台驊投控10月營收創次高 前10月超越去年全年 08:182020/11/10 財經 《觀光股》寒舍Q3本業轉盈 虧損季減達6成 08:182020/11/10 財經 明躍國際 10月營收年增一倍 04:092020/11/10 證券．權證 全家前十月營收 飛越700億 04:092020/11/10 產業．科技 《觀光股》海外市場加速回溫 美食Q3獲利衝近9季高點 08:182020/11/10 財經 茂林精元 Q3獲利創高 04:092020/11/10 證券．權證 聯電10月營收 史上次高 04:092020/11/10 財經要聞 華研12月營收 可望重返億元 04:092020/11/10 證券．權證 財經熱門新聞 一夕豬羊變色 金價雪崩近百美元 7年來單日最慘 - 要聞 華為法律戰再下一城 瑞典法院叫停政府禁令 - 財經 金控前十月獲利新高在望 - 財經要聞 - 工商時報 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 金融業跟進 最大尾牙取消潮來了 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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