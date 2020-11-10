C3.ai 、 微軟和Adobe正式宣佈推出由Microsoft Dynamics 365支援的C3 AI CRM，這是首款企業等級、專為各產業打造的AI 優先顧客關係管理解決方案，它與Adobe Experience Cloud集成，運用預測商業洞察分析來推動以顧客導向的營運。

三個合作夥伴已達成以下共識：

．將 Microsoft Dynamics 365、Adobe Experience Cloud（含 Adobe Experience Platform 在內）與 C3.ai 的特定產業資料模型、連接器及 AI 模型彙整並聯合推向市場，提供全套針對特定產業的集成式人工智慧客戶關係管理 （CRM）解決方案，其中包含了市場行銷、銷售以及客戶服務。

．透過專屬的銷售團隊、代理商及業界合作夥伴銷售針對特定產業的 AI CRM 產品，服務全球多項產業的企業客戶 。

．首先面向垂直產業市場，例如金融服務、石油與天然氣、公用事業、製造業、電信通訊、公共領域、醫療、國防、情報、汽車和航太業。

．三個合作夥伴致力於協助客戶獲得成功，在全球行銷聯合品牌產品。

透過C3 AI CRM，品牌可利用即時客戶資料來進行跨通路業務流程編排。此聯合解決方案提供了一個整合式生態系統，客戶不但能使用一流的CRM功能，還可運用包含Azure、Microsoft 365和Microsoft Power Platform在內的整合式生態系統。C3 AI CRM已針對金融服務、醫療、電信通訊、石油與天然氣、製造業、公用事業、航太、汽車、公共領域、國防和情報等產業預先建構和配置，使客戶能快速部署並運行C3 AI CRM和針對特定產業的機器學習模型。此外，C3 AI CRM利用了開放資料計畫（Open Data Initiative ，ODI）的通用資料模型，得以輕鬆整合整體企業中迥然各異的客戶資料。

(工商 )