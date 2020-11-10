台中市政府警察局第四分局交通分隊，何姓警員日前下午15時許接獲報案，前往五權西路三段處理交通事故。63歲的黃男指其自小客車倒車撞到4輛路邊停放機車；黃男供稱，他於事故地點前50公尺處停車後下車，因車輛未熄火，未拉手煞車又誤排入R檔(倒車檔)，車輛才會自行倒車。

警方指出，何員調閱現場監視器，確認黃男下車後，因停車地點位於下坡又有水溝蓋稍微卡住車輪，車輛過了1分鐘後，才「掙脫」地形限制，「奮力」向上爬坡，所幸行駛速度不快，後方車輛皆能閃避，車輛也漸往路旁移動，最後碰撞機車行前4輛機車，讓驚魂記畫下句點。

警方表示，無辜遭撞4輛機車，經查1輛為機車行所有、餘3輛為在該機車行維修與託運機車。

交通分隊長顏志明表示，依據道路交通安全規則第112條第1項第11款規定，汽車於坡道不得已停車時應切實注意防止車輛滑行，黃姓駕駛未拉手煞車、排錯檔位導致車輛滑行；將依道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款停車方式不依規定掣單舉發。

警方說，另上述4輛機車，因停放於劃有紅線處所，將依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款掣單舉發；警方呼籲汽車駕駛人，停車時務必遵守相關規定，避免釀禍與受罰。

黃男自小客車倒車撞到4輛路邊停放的機車。（警方提供／陳世宗台中傳真）

(中時 )