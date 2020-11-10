「遇見台灣第一水庫古往今昔」虎頭埤風景區老照片特展，目前正於台南市新化武德殿展出至11月15日，受到看展民眾熱烈迴響，15日後老相片將移回虎頭埤風景區蟋蟀館繼續展出，歡迎大家到虎頭埤風景區舊地重遊，感受這些老照片勾起的過去美好記憶。

由於此次特展頗受好評，虎頭埤風景區管理所將持續募集老照片，手邊有1990年以前老照片的民眾也歡迎提供給虎頭埤典藏，如獲典藏即可獲得4張入園門票，提供給民眾邀請親友舊地重遊，如欲提供老照片者歡迎來電虎頭埤風景區呂小姐06-5901325。

台南市發展特色小鎮觀光，有三處獲選為交通部觀光局經典小鎮，新化、後壁或鹽水小鎮皆值得大家深度旅遊，各大亮點計畫也正在小鎮中執行，正在興建中的新化果菜市場榮獲2020國家卓越建設獎，最美市場將於明年亮相。

台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，台南新化區因入選交通部觀光局經典小鎮，帶動觀光人潮，新化老街、大目降文化園區、新化街役場、楊逵文學館、武德殿及大目降故事館日式木造宿舍區的文青之旅，虎頭埤風景區、新化林場、大坑農場的大自然饗宴也都吸引不少遊客前往，兼具文化歷史、美食、自然生態的小鎮值得大家細細品味。

(中時 )