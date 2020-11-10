烘焙原料大廠德麥（1264）董事會通過財報，累計前三季合併營收31.28億元，年增5.13％；歸屬於母公司稅後淨利3.92億元，年增12.69％；每股稅後盈餘11.65元，已賺逾一股本，且明顯高於去年同期的10.33元，營收、獲利雙創歷史新高。法人估，以德麥去年第四季表現來看，今年全年有機會首度賺逾1.5個股本！

此外，德麥第三季合併營收12.18億元，年增19.20％；歸屬於母公司稅後淨利1.63億元，年增39.53％；每股稅後盈餘4.83元，也明顯高於去年同期的3.46元。營收、獲利更刷新單季新高紀錄，表現相當亮眼。

針對成長動能，德麥發言人邱俊榮表示，四大市場第三季表現都有顯著成長，其中，台灣業績成長25.92％，大陸芝蘭雅以原幣計算成長12％，馬來西亞跟香港以原幣計算，也分別成長32.99％、24.58％，整體營收增加、毛利率有撐，加上費用率下降，使得獲利表現提升。

其中，台灣部分，邱俊榮表示，其中一大成長動能來自新品牌的挹注，德麥去年獨家代理法國乳品大廠SAVENCIA旗下兩大高端品牌「Elle ＆ Vire」及「LESCURE」，帶動今年來客戶新增上千家，明顯貢獻業績；再者是餐飲市場復甦，隨著疫情趨緩、觀光餐飲市場回溫，加上暑假旺季民眾報復性出遊等效應，也帶動德麥餐飲通路表現回穩。

大陸市場方面，邱俊榮說，芝蘭雅上半年持續開拓新客戶、布局新通路，加上隨著當地疫情趨緩、但邊境管制仍嚴格，民眾不能出國下，消費力全數留在國內，也使得德麥布局的烘焙通路、新式茶飲通路等表現成長。

德麥過去五年EPS在13～14元左右，且每年穩定配息10～11元，是食品股中的績優生。從全年表現來看，法人估計，今年德麥前三季營收、獲利雙創新高下，加上第四季是傳統旺季，全年EPS有機會超越2016年的14.54元高點，挑戰15元以上，刷新掛牌以來新高紀錄！

(工商 )