繼前個交易日，KOSPI收在2018年6月12日以來最高點後，向上攻堅動力似乎熄火。連6個交易日走高KOSPI，早盤空方略占上風。大盤開漲逾5大點，獲利了結賣壓出籠後，指數便一路走跌逾10點。雖有低接買盤進場，指數由黑翻紅，但多空激戰下，指數平盤上下震盪整理。KOSPI指數暫為2449.95點，上漲2.75點，漲幅0.11%。

受到運費極可能漲價激勵，物流運輸族群近日表現不俗，平均有7%漲幅。其中，大韓海運(Korea Line)最可圈可點，繼前日股價狂飆近3成接近漲停板後，今早盤持續走高。目前，大韓海運漲幅也一度逾7%，暫為2260韓元，續創5年5個月新高點。

相反地，大型股卻走弱。現代汽車跌0.29%，科技類股中三星電子跌0.66%，SK海力士跌0.81%。新能源電池族群樂金化學(LG Chem)跌逾2%，三星SDI也跌0.56。生醫方面，全球生物相似藥廠賽特瑞恩(Celltrion)，因海外業績暢旺，第3季淨利與去年相較，大增1.85倍。但賽特瑞恩早盤股價疲弱，大跌近2%。三星生物製藥(Samsung Biologics)也下跌近1%。網路雙雄Naver大跌逾4%，對手Kakao也跌近4%。

最新匯價，目前1美元可兌換1116.85韓元，韓元貶值2.95元。

(時報資訊)