製藥廠輝瑞和BioNTech在新冠疫苗開發上取得顯著進展，以及民主黨拜登在美國總統大選中取得勝利，提高對美國穩定的貿易政策期望，讓歐股收漲在近八個月的新高。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲14.59點或+3.98%，為380.99點，為自三月下旬以來的高點。疫情期間受創深的旅遊休閒股則大漲7%，為泛歐600表現最好的部門。受利多消息影響，投資人湧向股市，泛歐600周一交易量是過去90天日平均量的2.8倍。

美國瑞輝與德國BioNTech宣布其試驗的新冠疫苗，在大規模的試驗數據中有效性達九成。

BioNTech收漲逾15%，也帶動德國DAX指數上漲5%。DAX指數收漲部分亦受到德國九月貿易平衡數據的好表現影響，以及英飛凌周一公布下一財年營收將成長23%的優秀財測影響。

摩根大通資產管理市場策略主管Ward指出，關於疫苗有效性的新聞，是全球經濟和市場擺脫新冠衰退的一重要關卡。

另外，拜登的勝選底定也為貿易相關的多邊關係添加正面訊息。從投資人押注拜登勝選以來，歐股自11月初已上漲了11%。

雖然疫苗正面開發消息提振市場情緒，但歐洲各地疫情仍不樂觀，葡萄牙周一起啟動緊急狀態，法國確診數也在高位。

投資人亦關注英國脫歐談判進度。英國首相稱談判必須完成；歐盟談判代表周一已抵達倫敦，準備進行面對面談判會議；英方表示願意就漁權達成「敏感的」妥協，雙方對談判都有善意。英國FTSE指數上漲4.7%。

英國房屋建造商Taylor Wimpey上漲18.6%。房屋市場從疫情下滑中迅速復甦，超過預期，該公司表示全年財報將在財測的頂點。

(時報資訊)