美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）周一對歐盟決定對美國飛機與其他商品實施關稅表示失望，但並未威脅將進一步採取行動做為反制。

歐盟周一宣布將對高達40億美元的美國飛機與其他進口商品加徵關稅，以報復美國提供波音公司補貼。上個月這項措施已經獲得世界貿易組織批准。

萊特海澤上個月表示，任何布魯塞爾當局採取的關稅措施，都將迫使美國做出回應，但周一稍晚發表的簡短聲明中並未提及相關發言，美國貿易代表署表示，美國與歐盟正在進行協商，以解決這個長期以來的爭端。

萊特海澤周一表示，美方對歐盟今天採取的行動感到失望，歐盟長期以來一直宣稱遵守世貿組織規定，但今天的宣告顯示歐盟只有在有利於己方時才這麼做。

美國主張歐盟指控的補貼，即華盛頓州提供的稅負減免，早在7個月前就已經廢除，這消除了歐盟採取措施的任何法律依據。

布魯塞爾當局則表示，只有世貿組織能決定成員國是否遵守其規定。歐盟官員強調，他們希望與美國解決這個長達16年的爭端，稱中國與其他競爭者是歐美之爭最主要的受益者。

美國波音公司周一表示，歐盟將對波音的飛機與其他美國商品加徵15%關稅的決定「令人失望與震驚」，波音並敦促其競爭對手空中巴士與布魯塞爾當局應努力解決長期以來的貿易爭端。

在美方向世貿組織指控空巴獲歐盟非法補貼，並贏得這場訴訴後，美國對75億美元歐盟商品加徵關稅的措施已經持續逾1年。

波音表示，歐盟的決定令人驚訝，因華盛頓州已經取消歐盟質疑的減稅措施，波音並表示，這項關稅措施將打擊總部設在美國的企業，以及其歐洲員工、供應商與客戶。

(時報資訊)