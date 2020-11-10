公視第7屆董監事第2次審查會議9日上午登場，國民黨團推派的5位審查委員全數缺席，讓董監事再度難產，並預期暫緩審查，沒想到會議仍如期舉行。會中表決通過，審查將以出席委員的3/4以上為同意門檻，並於下次會議使用新規定，留下新的爭議。

依照《公視法》，董監事通過門檻為3/4以上審查委員同意。但9日審查會中，民進黨推派的審查委員蘇正平提出動議，認為母法並無規定究竟需取得同意的，是3/4以上的出席委員，還是3/4以上的全體委員，希望修改辦法，改為3/4以上的出席委員同意，便可實質審查。

這個「臨時動議」讓一票網友都看傻了眼，直呼民進黨無恥簡直是沒有下限，論壇中就有網友提到，民進黨自己在野的時候就頻頻以佔領議會、霸占主席台、拒絕出席等方式來杯葛議題，但如今執政了，卻使用了各種方式來阻止在野黨杯葛，簡直是只許州官放火、不許百姓點燈！

網友討論。

其他網友也留言表示「到底是民進黨太無恥還是國民黨太笨？之前民進黨杯葛的時候怎麼都沒想到這招？」、「民進黨也太噁心了吧，連杯葛都不給人玩」、「民進黨的杯葛才是杯葛，國民黨的杯葛就不准杯葛」、「懂玩欸民進黨，只做對自己最有利的事情」、「又時空背景不同了嗎？」

(中時新聞網)