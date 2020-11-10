新竹邱姓男子6日騎乘機車夜闖中橫公路德基管制站，他在中橫便道往百米深邊坡逃逸失蹤，大批人員上山搜救已進入第4天，8日在大甲溪對岸發現邱男的安全帽，上面沾有些許血跡，家屬期盼佳音趕緊到來，警消及民間搜救隊今日持續搜救中。

搜救人員在大甲溪發現白色安全帽，目前警方正在採證，以釐清是否為邱男所有。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

邱姓男子日前騎機車硬闖中橫德基管制站，一路往谷關方向行駛，兩名管制人員追隨在後，並通知谷關管制站的兩名保全也前往支援，最後在便道1.7公里處攔截男子，但1名保全遭撞傷，所幸僅擦傷。

不料，該男子竟棄車徒步跑至便道1.3公里處，躲在隧道口下方，後來看到有人在找他，竟從隧道旁跳下邊坡，保全見狀大聲叫他快上來，但男子不理會，隨即不見蹤影，包括警消及民間救難人員均陸續上山漏夜搜救，至今仍一無所獲。

不過，搜救人員8日在大甲溪對岸發現一頂沾有些許血跡的白色安全帽，經家屬指認後，確定為邱男所有。由於該安全帽沒有破損，有可能是邱男自行脫掉丟棄，警方也對安全帽進行採證，家屬期盼佳音趕快出現。

(中時 )