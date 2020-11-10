全新TOYOTA COROLLA CROSS於10月12日正式上市後隨即獲得市場熱烈迴響，不但以3,521台的領牌數搶下10月總市場單一車款銷售冠軍，與同牌的RAV4及ALTIS一舉囊括總市場銷量前三名車款；更在上市滿月時全台累積超過1萬張訂單，突破過去自家RAV4及ALTIS的紀錄，再造TOYOTA單一車款新紀錄。

全新COROLLA CROSS在外觀、空間、安全配備及動力選擇上滿足各年齡層消費族群需求： 4,460mm的車身大小，搭配絕佳後行李箱大空間，備受家庭族群喜愛；年輕族群則深受車身外觀設計、TSS(Toyota Safety Sense)安全系統與7SRS氣囊之完善主被動安全配備所吸引。

在車型編成方面，以汽油豪華受訂占比43％最高，另外，兼顧靈敏加速反應及節能省油的油電車型，累計受訂占比達3成。車色選擇上，雪貂白最受消費者青睞，受訂佔比達44％；而COROLLA CROSS的高質感紅色內裝也深受消費者熱愛，整體占比達到14％。

政府汰舊換新政策封關倒數下整體買氣熱絡，為回饋廣大消費者對TOYOTA品牌的愛護，除延續振興券購車優惠外，更針對剛上市的COROLLA CROSS推出專屬的零利率優惠專案，全力搶攻年底購車旺季。

(中時 )