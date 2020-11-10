難道婚姻真的是愛情的墳場？一位人妻在網路大吐苦水，她表示婚後一年，老公因工作而住在外地，她肩負起照顧小孩的責任，但卻發現丈夫對她相當冷漠，屢次求歡遭拒，人妻起了疑心偷看了老公的手機，卻在裡頭發現驚人的叫小姐鹹濕訊息，讓人妻崩潰上網求援。

一位人妻7日在臉書粉絲專頁《靠北婚姻2.0》匿名投稿，人妻在內文中提到，她與老公奉子成婚，結婚將近一年。而最近丈夫因換工作而住在外地，僅假日時會回家一到兩天，老公本身的性慾相當強，若向她暗示她也都會滿足需求。

不料，不久前開始，丈夫回家都不主動要求發生關係，人妻主動蹭上去口手並用，丈夫都完全無感且「睡死」，還向妻子解釋，是因為他有在租屋處打手槍解決，所以性慾才沒那麼強。

而萬事逃不過老婆的法眼，人妻發現老公7日回家後不停在藏手機，便趁他睡著時偷偷打開來看，不看還好，一看直接不得了！人妻發現老公跑去酒店叫小姐，甚至還吃壯陽藥助威，最讓人妻難以接受的是，那位酒店小姐「又肥又醜」，還傳鹹濕訊息向人夫說「寶貝我好想你」、「我是你女朋友」等語，讓人妻無助又崩潰，發問網友「請問我該怎麼做？攤牌嗎？」

文發出後，網友紛紛熱烈回應，「蒐集好證據再攤牌」、「夫妻再怎樣最好都不要分開住！」、「要嘛妳真一隻眼閉一隻眼，要嘛就是攤牌離婚。但要我是妳，就是簽字離婚了。」、「好好溝通吧，真的沒愛了再考慮離婚」。

(中時新聞網)