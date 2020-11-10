美國總統大選揭曉，由民主黨總統候選人拜登當選，但總統川普至今不承認選舉結果，揚言打法律戰。有外界擔心如果直到美國總統就職日時，川普還是不認輸、不願搬出白宮怎麼辦？對此，資深媒體人鄭佩芬表示，美國是很現實的國家，如果川普真的不願搬出，只要拜登宣示就職就是總統，到時川普就是平民百姓，維安人員就可以把川普弄出去。

鄭佩芬在政論節目《台灣向前行》上表示，這次美國大選結果，共和黨選的很漂亮，是川普的票不高。就算川普最後去打官司，勝算也不大，因為即使只有一州真的翻盤，拜登的選舉人票數還是比川普多。

鄭佩芬指出，川普說他不會邀拜登去白官，為何川普會這樣說，因為美國總統職大典在1月20日國會大廈舉行，新任正副總統通常1月19日會先到華府，然後隔天會應正副總統邀請至白宮，雙方一起喝咖啡之後，開車至國會大廈參加新任總統就職大典，所以上次川普就職總統時，歷任總統都坐在旁邊觀覽。

鄭佩芬再表示，就算川普真的不想邀請拜登，拜登還是總統，可以直接就去就職大典宣誓就職。然後美國也很現實，在國會大廈的後面，會準備一架總統直升機，等到新任總統宣誓就職後，就會把剛卸任總統請出國會大廈送上飛機，這架總統直升機就會把卸任總統載回家鄉，像川普就是會送回佛羅里達州老家。

現在外界都在擔憂川普如果不認輸、不搬出白宮怎麼辦？鄭佩芬直言，川普的任期到明年1月20日中午12點。若川普真不願搬出白宮，只要當天時間一到12點01分，川普就是老百姓，平民不能侵入官署，到時維安人員會把川普弄出去。

(中時新聞網)