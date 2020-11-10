公鹿三年級生史特林布朗曾在2018年於停車場被盤查，警察要求他交出駕照，就在布朗把手放進口袋的時候，五個警察衝上去將他按倒在地，對他進行電擊並且逮捕，布朗全程沒有任何威脅動作，被電擊時只能不斷哀嚎。布朗狀告密爾瓦基當地警察局，但遭到冷漠對待，直至今年吹起黑人平權運動才獲得重視，最終布朗獲得75萬美元賠償慰問金。

史特林布朗是2017年次輪第46順位選秀，可惜3個球季並沒有得到教練團的重視，只能淪為替補角色，然而外界認為這起被警察粗暴電擊的事件讓他心中留下無法磨滅的陰影，導致無法在球場上提升專注力。

布朗當時告上法院的時候遭到漠視，直到今年發生多起黑人被警察暴力對待事件，全美吹起黑人平權運動，因此在NBA聯盟與公鹿隊的強力要求下，密爾瓦基市長不得不站出來主持公道，如今布朗與警察局達成和解，布朗獲得賠償，讓這起事件劃下句點。

(中時 )