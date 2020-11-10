旺季效益 謚源10月營收大增16.09％ 09:592020/11/10 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於進入汽車零件業傳統旺季，AM（售後維修）散熱系統零件廠謚源（2235）自結，10月合併營收0.72億元、年增16.09％，增幅居AM汽車零件業前段班。 法人指出，謚源8月起營收恢復正成長，9、10連續兩個月增幅都超過兩位數，顯示正逐步擺脫上半年因新冠肺炎疫情干擾的業積低潮。謚源累計前十月合併營收5.69億元，年減幅度收斂至17.23％。 (工商 ) #謚源 #系統 #汽車零件業 #合併營收 #增幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 威剛10月營收激增35.4％ 04:092020/11/10 證券．權證 和勤前三季營收16億 年增9.38％ 04:092020/11/10 證券．權證 美食-KY Q3獲利年增65％ 04:092020/11/10 證券．權證 《資訊服務》緯軟Q3創高 前3季每股盈餘5.59元 08:182020/11/10 財經 橙的Q3虧轉盈 每股賺0.53元 04:092020/11/10 證券．權證 《鋼鐵股》沛波前10月營收 創同期新高 08:182020/11/10 財經 《其他股》泰昇前3季獲利大增逾2成 創歷史新高 08:182020/11/10 財經 櫻花Q3、前三季獲利創新高 04:092020/11/10 證券．權證 《航運股》台驊投控10月營收創次高 前10月超越去年全年 08:182020/11/10 財經 台驊 10月營收年增近四成 04:092020/11/10 證券．權證 財經熱門新聞 一夕豬羊變色 金價雪崩近百美元 7年來單日最慘 - 財經 華為法律戰再下一城 瑞典法院叫停政府禁令 - 財經 金融業跟進 最大尾牙取消潮來了 - 財經焦點 - 中國時報 金控前十月獲利新高在望 - 財經要聞 - 工商時報 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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