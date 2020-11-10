受惠於進入汽車零件業傳統旺季，AM（售後維修）散熱系統零件廠謚源（2235）自結，10月合併營收0.72億元、年增16.09％，增幅居AM汽車零件業前段班。

法人指出，謚源8月起營收恢復正成長，9、10連續兩個月增幅都超過兩位數，顯示正逐步擺脫上半年因新冠肺炎疫情干擾的業積低潮。謚源累計前十月合併營收5.69億元，年減幅度收斂至17.23％。

(工商 )