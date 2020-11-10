切入特斯拉供應鏈的LED車燈模組廠聯嘉（6288），自結10月合併營收3.99億元，月增4.45％、年減7.96％，累計前十月合併營收30.46億元、年減15.13％。

聯嘉解釋，今年下半年擺脫新冠肺炎疫情干擾後，營收逐步增加，8月起更已回到單月營收3.9億～4億元的高檔水準；惟去年10月營收創歷史單月新高，基期偏高下，出現單月營收年減的情況。

(工商 )