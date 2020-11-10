聯嘉10月營收3.99億元 09:592020/11/10 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 切入特斯拉供應鏈的LED車燈模組廠聯嘉（6288），自結10月合併營收3.99億元，月增4.45％、年減7.96％，累計前十月合併營收30.46億元、年減15.13％。 聯嘉解釋，今年下半年擺脫新冠肺炎疫情干擾後，營收逐步增加，8月起更已回到單月營收3.9億～4億元的高檔水準；惟去年10月營收創歷史單月新高，基期偏高下，出現單月營收年減的情況。 (工商 ) #聯嘉 #月營收 #合併營收 #單月營收 #特斯拉供應鏈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華研12月營收 可望重返億元 04:092020/11/10 證券．權證 明躍國際 10月營收年增一倍 04:092020/11/10 證券．權證 廣達10月營收903億 月減近兩成 04:092020/11/10 產業．科技 全家前十月營收 飛越700億 04:092020/11/10 產業．科技 新案熱銷營收創高 京城建設全年營收最少70億 09:412020/11/10 財經 旭東10月營收1.98億元 營運漸趨回穩 09:402020/11/10 財經 茂林精元 Q3獲利創高 04:092020/11/10 證券．權證 南電10月營收旺 年增兩成 04:092020/11/10 證券．權證 德麥前三季獲利創高 全年挑戰賺逾1.5個股本 09:522020/11/10 財經 《電機股》和勤Q3營運繳3升 每股盈餘0.48元 09:082020/11/10 財經 財經熱門新聞 東洋代理破局錯過最快問世疫苗 今年5000萬劑台灣沒份 - 財經 六都站前房價比一比 最強在這裡 - 財經 - 工商 MSCI調整前夕法人預言 四檔挑戰新成分股 兩檔提防遭移除 - 財經 - 工商 金融業跟進 最大尾牙取消潮來了 - 財經焦點 - 中國時報 金控前十月獲利新高在望 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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