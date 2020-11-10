豐田（Toyota）首款國產運動休旅車Corolla Cross，上市滿月累銷破萬輛，創下台灣新車銷售最速紀錄。豐田總代理和泰汽車（2207）10日宣布，Corolla Cross於10月12日正式上市後，首月不但以3,521輛的領牌數搶下10月總市場單一車款銷售冠軍，更在上市即將滿月前夕，全台累積超過1萬張訂單，突破過去同品牌的RAV4及Altis紀錄，成為新一代銷售神車。

和泰車指出，全新Corolla Cross在外觀、空間、安全配備及動力選擇上滿足各年齡層消費族群需求，4,460mm的車身大小，搭配絕佳後行李箱大空間，備受家庭族群喜愛，其中女性車主占比高達42％；年輕族群則深受車身外觀設計、TSS（Toyota Safety Sense）安全系統與七SRS氣囊的完善主被動安全配備所吸引。

和泰車指出，已接單的Corolla Cross中，以汽油豪華等級受訂占比43％最高，兼顧靈敏加速反應及節能省油的油電車型受訂占比亦達三成。車色選擇上，以雪貂白最受青睞，占比達44％；而紅色內裝接單占比達到14％。

(工商 )