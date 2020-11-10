疫苗利多提振，周一美國原油期貨漲逾8%；美國製藥廠輝瑞(PFE-US)及德國BioNTech(BNTX-US)宣布，所共同研發的新冠肺炎疫苗，於第3期臨床試驗顯示，抵禦新冠病毒的保護力高達90%。在全球燃料需求因疫情而降低的背景下，分析師認為有關疫苗的正面消息將有助市場重燃希望。

同時據外媒報導，民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)當選美國總統，儘管現任總統川普(Donald Trump)表示將採取法律戰，但這也使得投資人對大選結果趨於明朗，吸引買盤進場；其中美國原油漲幅8.5%，倫敦原油漲幅7.5%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲3.15美元，報每桶40.29美元；12月熱燃油漲0.08美元，報每加侖1.22美元；12月RBOB汽油漲0.08美元，報每加侖1.16美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨上漲2.95美元，報每桶42.40美元。(商品行情網)

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