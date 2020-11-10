疫苗利多一出，振奮航運、觀光、餐飲股，華航、長榮航今天開盤跳空漲停，旅行社雄獅、鳳凰雙雙封頂，飯店股晶華、手搖飲股六角樂飆漲停，KTV好樂迪、健身房柏文股價也勁揚。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）奪走全球100萬生命後，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技夥伴BioNTech宣布，聯手研發的疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示預防效果超過90%，為終結這場傳染病大流行帶來希望。

在這項開盤前出爐的消息激勵下，美國道瓊工業指數盤初一度暴漲1610點，攻上歷史盤中最高點，終場勁揚834.57點，漲幅2.95%，收在29157.97點，未能刷新2月所創收盤最高紀錄，但仍寫下6月5日以來最佳單日表現。

疫苗好消息一出，振奮台股國內航運族群，華航、長榮航今天開盤跳空漲停，分別來到9.25元、12.15元。

旅行社雄獅、鳳凰也雙雙攻上漲停板，分別來到71.9元、30.6元；易飛網、山富、五福也來到漲停板鎖住，股價分別為11.65元、15.5元、16.55元。

飯店股夏都早盤樂攻漲停27.75元，晶華也開高走高，攻上漲停板140.5元；華園逼近漲停，至17.2元；國賓大漲近6%，至31.75元；雲品上漲約4%，至41.4元；寒舍上漲近4%，至25.25元。

觀光餐飲族群中，美食-KY坐擁財報利多，今天股價也飆上漲停板118.5元；王品業績報喜，繼9日股價漲停後，今天續強上漲近9%，至93元，站回90元大關。

版圖擴及全球的手搖飲股六角一掃先前低迷氣氛，今天股價衝上漲停至123.5元。

而經營KTV的好樂迪、健身房的柏文也受惠疫苗報喜，避免群聚的緊箍咒有望獲得紓解，好樂迪上漲約3%至63.3元、柏文上漲近6%，至168元。（編輯：趙蔚蘭）1091110

(中央社)