一般情況下，人對著螢幕發言會比對著其他人說話更誠實，這是很典型的匿名效應。對著手機點餐也有同樣的效應，你可能不知不覺任由自己按下較高熱量與份量的點餐鍵。行為經濟學與進化心理學評論人孫惟微在《大腦無法拒絕的癮》書中提到，「叫外送，會讓你吃得更多。」以下為重點書摘：

在醫院裡，醫生問病人健康狀況的時候，病人可能會吞吞吐吐，或者無法誠實的說出自己的狀況。但是，如果讓病人在電腦上回答醫生的詢問，他們就能夠非常坦誠、直接的說出自己的情況。也就是說，人們似乎更願意對著一臺機器坦白那些他們永遠都不會對人說的事情。

儘管「匿名」會讓人們變得更誠實，但它也有消極的一面，會讓人們做出很多不負責任的行為。

我們平時在看菜單進行點餐時，會更中意哪些食品呢？發表在美國期刊《心理科學》（Psychological Science）上的一項研究顯示，面對一堆食物的時候，我們除了考慮食物的味道、營養之外，還會關心另外一個重要問題 ── 食物所含的熱量。你可能沒有發現，很多時候，我們會對高卡路里的食物更感興趣。

科學家試圖找到食物所含熱量與特定腦區活動之間的聯繫，於是科學家對29名健康的成年人進行了測試。測試中，科學家向他們依次展示了50種常見食物的圖片，如蔬菜沙拉、麵包、漢堡、炸魚、薯條、宮保雞丁等，並要求他們說出對每種食物的渴望程度，同時根據經驗估算每種食物所含熱量。

結果，在對食物渴望程度的評價上，人們一致對高熱量食物情有獨鍾。也就是說，人們本能的喜好高熱量的食物。

在基督教文化中，「暴食」是「七宗罪」之一。可以說，吃得多是件很羞恥的事情。所以，出於對健康、社會評價等因素的考慮，人們會主動克制自己，少吃點高熱量食物。然而，當人們透過電子設備點餐，或者叫外送時，因為不會被人看到自己點了多少食物，所以可能會點得比以往更多，而這就是匿名效應所引起的反應。（編輯梁惠明）

(圖/大是文化提供)

(中時新聞網)