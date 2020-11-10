迎接雙11，7-ELEVEn便利商店今（10日）搶先推出雙11咖啡優惠，限時三天買11杯送11杯。

根據7-ELEVEn的雙棍節咖啡優惠，11/10-11/12，特大熱美式27杯共1111元，可省509元，CITY CAFE特大熱拿鐵22杯1111元，可省429元，各限量10萬組；此外，CITY PRIMA熱美式，買11送11，現省880元，CITY PRIMA熱拿鐵，買11送11，省990元，各限量2萬組，只限販售精品咖啡門市兌領。

7-11推出雙11超殺優惠，咖啡買11送11杯。(圖/摘自7-11官網)

全家便利商店即日起至11月11日推出中杯單品熱、冰美式及中杯單品熱、冰拿鐵買1送1；11月11日起至11月30下單滿150元還可現折30元，每日限量750名，每日前200名再加送中杯美式1杯。萊爾富11/11推出會員限定Hi Café 大熱美式咖啡單杯11元，等於對折再對折。

OKmart 11/11當日購買大杯美式或拿鐵，也可享「買11杯送11杯」的優惠；雲端商城OKmall則是祭出大杯美式或拿鐵享「買5杯送5杯」，再加贈1111點會員點數的優惠。另外，門市還有飲料、沖泡飲品、生活用品等超過百件商品都買一送一。

中天新聞 雙11拚戰！客運免費、飯店單身一年折25元

(中時新聞網)