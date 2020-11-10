台中市109年1至9月A1交通事故死亡人數有148人，較108年同期增加4人，其中，肇事車種以機車62件最多，肇事年齡以65歲以上20件最多；市議員邱素貞10日為民請命說，希望建構多元宣導管道，強化機車使用安全觀念，確保長輩行車安全。

邱素貞指出，儘管台中積極建構捷運路網作為大眾運輸的骨幹，捷運綠線年底將通車，但短期內仍仰賴私人運具，交通問題依然嚴峻。根據交通局統計，台中市109年1至9月間，A1交通事故共有144件、148人死亡，相較108年同期，共增加3件4人。

肇事車種中，以機車62件最多，小客車43件次之；相較108年同期，以小客車增加8件最多，大貨車增加6件次之。肇事年齡層，以65歲以上有20件最多，20至24歲19件次之；與108年相較，以50至54歲增加6件最多，15至19歲增加5件次之。

邱素貞說，根據內政部警政署統計資料，平均每年有15萬7795位機車駕駛者發生死亡或受傷的交通事故。另據交通部統計，因肇事或交通事故造成30天內死亡人數中，逾65歲以上死亡人數逐年增加，2017年有998人、2018年1067人，2019年則達1159人，如何有效減少年長者交通事故率，有待權責腦力激盪。

邱素貞指出，她偶而會騎機車到市場買菜，中市65歲以上人口數截至109年10月止共有38萬580人，高齡駕駛人因視力與聽覺功能自然退化，或因疾病造成特定功能障礙，使得駕駛汽、機車變得困難且危險；65歲以上交通事故死亡人數逐年攀升，令人憂心。

邱素貞建議，市府各單位應正視長輩帶來的交通問題，集思廣益，經由多元宣導管道有效提升行車安全，讓高齡者騎機車變得較安全，快樂出門、平安回家。

(中時 )