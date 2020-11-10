位於新竹市的六福村主題樂園是一座結合了動物園以及機動遊戲的樂園，園區內不少刺激的遊樂設施，讓大朋友小朋友玩得不亦樂乎。上月正逢西洋萬聖節，園區也推出「2020墓碑鎮《厄鈴惡靈》」企劃，每周都吸引上萬網友前往朝聖，園內也有不少的裝置藝術，其中，一旁的墓碑更見現任美國總統「川普」的名字，讓川粉一看大怒。

川普墓碑被《台灣英文新聞Taiwan News》以篇幅報導外，更上傳到IG。（圖／翻攝自IG）

因應西洋萬聖節，六福村主題樂園推出「2020墓碑鎮《厄鈴惡靈》」企劃，活動期間由9月26日至11月15日，每周都吸引上萬網友前往，而園內每日下午2時會舉辦「喪屍惡魔大遊行」，不少活動工作人員都會扮成殭屍其他鬼怪，扛著黑色棺材，隨著音樂起舞，而現場更有許多相關的裝置藝術，以一旁的墓碑最吸引人注目，而有眼尖民眾發現，其中，一個墓碑竟然是現任總統川普，上頭更紀載著出生年份，令川粉一看直呼「沒水準。」

該照片被英文版的國際新聞《台灣英文新聞Taiwan News》報導，甚至上傳至官方IG。由於美國總統大選才剛落幕，川普連任失利，時機點相當敏感，不少人見狀紛紛至六福村臉書粉專留言洗版「請六福村立即下架這麼沒禮貌的醜事，別讓台灣人抵制你們」、「把川普墓碑撤下!!!有種就做習近平的啊！丟臉！」、「沒水準的遊樂園」、「霸淩川普很好玩？」、「超惡劣」。

不少網友至六福村粉專洗版怒罵。（圖／翻攝自六福村粉專）

六福村官方粉專遭網友洗版怒喊抵制，園方於稍早緊急發出道歉聲明。（圖／翻攝自臉書粉專）

對於批評聲浪不斷地湧進臉書，稍早六福村今也於臉書發表正式聲明，以示歉意。聲明指出「於此次活動裝置物誤植事件中，本園因未能掌握活動細節及善盡監督管理之責，所引發誤解，已於第一時間改進、撤下裝置並深自檢討。」並強調園區從未預設政治立場，裝置上不論是姓名、出生年份接為杜撰，若有雷同「實屬巧合」。

(中時新聞網)