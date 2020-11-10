南部某高中的社團老師與女學生2017年展開師生戀，並發生性行為，但女學生事後卻控告老師性侵害、分手後傳訊息不斷騷擾，讓她情緒崩潰、一度吞藥輕生，該師遭學校性平會停聘；但該師不服處分、提出行政訴訟，他說女學生說詞反覆、惡意抹黑，兩人交往過程均正常相處、無強迫性交，法院最後判學校裁決有誤，撤銷停聘處分。

該老師表示，女學生先前曾向性平會說明她沒有被強迫（性行為），都是自願的，但事隔2月後卻翻供稱「某種程度是」，前後說詞反覆，且對於內容無法清楚說明；此外，女學生曾向友人抱怨他與前女友藕斷絲連，當時就承認情緒崩潰的原因在此，而非遭受性侵害。

該老師說，他與女學生交往數月，如果女學生有任何身心靈上不舒服，為什麼沒有向其他人求助，也沒有要求他道歉，兩人交往過程均是正常相處、互訴愛意，甚至使用他的手機自拍；他認為學校性平會的調查報告僅採納對他不利的說詞，又沒有其他間接、直接證據佐證，而他手機內的對話紀錄卻能證明兩人屬情投意合。

高雄高等行政法院勘驗其他學生證詞、雙方對話紀錄，及各項事證後，認定校方調查報告中所指該教師強制性交未遂，以及利用職務權勢性交等事實認定都有違誤，最後撤銷停聘處分。

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