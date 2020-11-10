MSCI明晟半年度調整在即，法人指出，台股本次權重有可能力保不失，告別連六降壓力，同時，欣興（3037）、富邦媒（8454）、旭隼（6409）、譜瑞-KY（4966）有機會挑戰納入成分股。

研究機構指出，由於MSCI已公布至10月底為止的權重變化，回顧10月底迄今新興國家股市的表現，MSCI台灣指數表現於亞洲各國前段班，權重回歸以指數表現、國家重要性做評斷基準，故推估於此次季度調整中，台股權重有機會不再遭下調。

市場關心的成分股方面，第三季個股市值排名居前100名、自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股有：合一、欣興、富邦媒、旭隼、譜瑞-KY、南電、美利達與玉晶光。法人考量市值變化與落後成分股抽換等因素，估計欣興、富邦媒、旭隼、譜瑞-KY於本次調整中入選機會較高，也提供市場最愛的押寶題材新布局方向。

另外，觀察排名落在104名、106名的福懋與長榮航，不僅於市值排名連續二季排名落在百名以外，且外資持續減碼，需提防本次有遭到移除成分股的風險。

(工商 )