受惠歐美新車銷售市場逐步回暖，帶動主要客戶拉貨力道，呈現月增走勢，全球汽車輪圈領導廠商巧新科技（1563）公布自結10月合併營收5.49億元，月增2.3％、年增4.3％，不僅續創今年單月營收新高，年增率表現更一甩連續一年半來單月營收負成長的陰霾，但累計今年前十月合併營收42.9億元、年減15.9％。

巧新表示，隨著歐美豪華汽車品牌車廠客戶，自暑休後加大且追加增量，對公司旗下客製化輪圈的拉貨力道，創造公司10月營收，來自北美、歐洲地區的豪華汽車與超跑市場的業績明顯成長，催動雲林斗六廠產能利用率，保持連續三個月達近滿載的高水位，是推升巧新10月營收，續改寫今年單月營收新高的關鍵因素，可謂撥雲見日。

巧新指出，公司仍非常謹慎面對疫情變化可能對營運帶來衝擊的影響數，持續強化與主要客戶共同開發最佳剛性與強度、輕量化的客製化輪圈的技術，擴大與單一品牌車廠新車款的接單滲透率表現，也積極拓展屏東廠的熔煉鋁使用、及開發卡車與商用車等更多利基型市場，有機會創造產能規模持續放大，助力未來整體毛利率與獲利的表現。

巧新期待第四季汽車產業傳統旺季，主要豪華汽車品牌車廠客戶，在包括大陸、歐洲及美國等市場，加速推出新車款及電動車款等，輔以購車優惠刺激買氣，以期能在今年底前，衝出一波新車銷售高峰。

巧新透露，目前已有許多主要客戶針對公司客製化輪圈追加增量的可能性，公司備妥供貨方案，將隨著客戶拉貨力道增溫，有助推進公司客製化輪圈的銷售成長表現，並對公司整體營運，帶來正面的挹注。

巧新製造產品，以鍛造為核心技術，生產腳踏車零件、高爾夫球頭及國防工業零件，更是台灣第一家以航太級鈦合金鍛造高爾夫球頭的廠商，引領風潮，並跨入汽車零件產業，開發鍛造鋁合金輪圈，已成功轉型為汽車零件一階供應商，銷售區域遍及北美、歐洲及日本等地，客戶多為知名高級車輛製造商。

(工商 )