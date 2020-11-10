美國總統大選由民主黨候選人拜登宣布勝選，各國領導人也先後表達恭賀，總統蔡英文也在推特發文致意；現任總統川普則不承認敗選，宣稱將展開法律大戰。國民黨政策會專員呂謦煒表示，民進黨政府長期押寶川普，導致養出一批不斷壞事的「台灣川粉」，他們現在也只好透過不斷大內宣試圖洗回來，卻反而露出馬腳。

呂謦煒接受《中評社》專訪直言，蔡政府押寶川普非常明顯，從之前台灣駐美代表處推特帳號「誤觸」轉發川普助選文，到親綠媒體及綠營側翼所帶風向，甚至身為民進黨中常委的立委蔡易餘不避嫌戴上川普口罩，更在臉書寫下「我川威武」，都能看出這個意向。呂指出，蔡政府押寶已不是第一次，2016年押寶希拉蕊也失敗，但因共和黨對台灣比較友善，川普上任後並沒有如何；然今年卻是考驗蔡政府應變的一年，蔡政府勢必得強硬去作調整。

談到川普落選後媒體的「大轉彎」，呂謦煒表示，因為蔡政府過去那些「挺川」宣傳影響了不少人，若蔡政府再不透過大內宣把風向洗回來，就會不斷發生網友出征AIT臉書，然後外交部再出來滅火說那些都是「機器人」的事件。至於他們到底是不是「機器人」？呂認為，他們都是聽信民進黨才會有那些舉動，若再不控制繼續出征下去，真的會影響到台美關係。

呂謦煒強調，那些信奉「挺川」而生事的民眾，畢竟不是美國人而是我們台灣自己人，因此不是只有外交需要調整，就連台灣內部的宣傳也必須調整；否則，一旦那些人再繼續錯下去，影響到拜登團隊對台灣的印象，絕對不利於日後的台美關係。

(中時新聞網)