台中市長盧秀燕今天戴著咖啡色的獅子頭頒獎，很多受獎人忍不住笑意說，這真是太難得的珍貴照片。（盧金足攝）

中華職棒總冠軍賽中信兄弟與統一獅爭霸，以4比7封王飲恨，副總統賴清德在七戰賽事結束時，即秒傳「哈哈，不可能的事情發生了」很期待看妳戴著獅子頭跑行程」簡訊給台中市長盧秀燕，盧秀燕也回簡訊說，「女子漢大丈夫說到做到，一定實現承諾」，今天上午市政會議，盧秀燕即戴著咖啡色的獅子頭套主持市政會議，頒獎時很多受獎人忍不住笑意說，這真是太難得的珍貴照片。

盧秀燕兌現賭注，戴著爆炸獅子頭跑行程，她說，「就要說到做到」，既然打賭輸了履行承諾，戴上獅子頭跑一天的行程，那今天請大家多多包涵。

「很糗啊！」盧秀燕說，今天的天氣較涼，否則真的是很熱，戴頭套真的很熱，這頂獅子頭由同事去幫忙張羅，其他局長包括交通局長葉昭甫戴著獅子頭套、運動局長李昱叡、新聞局長黃國瑋各戴著彩色和黑色爆炸頭，造型可愛大噴發，一走出市長室就引發大家的笑聲。

盧秀燕表示，今天很快地履行承諾，在頭上戴統一獅的頭套，但心裡還是屬於這個兄弟象，最高興的是職棒非常的成功，不管是兄弟、統一或其他的隊伍都盡力了，打出精采的比賽，讓國人在疫情期間還可以享受到開放式欣賞，藉著我們國球、棒球，帶動職棒運動的成功，這是最高興的事情。

她說，個人犧牲一點沒有什麼關係，因為已成功的行銷我們的城市台中市及台南市，讓大家更關注更支持職棒，台中城市行銷也非常成功，發現這兩天，關心她要不要帶頭套跟關心職棒的人差不多。

兌現打賭承諾！盧秀燕今天戴獅子頭趴趴走

盧秀燕表示，比賽高潮迭起看球賽更加緊張，現在既然要兌現承諾，每天的手機很多民眾傳來訊息詢問，她覺得達到推廣職棒、行銷城市目的。

「賴副總統，我兌現承諾了！」盧秀燕表示，今天賴副總統應該會看到，不過副總統也很有風度，他雖然贏了，在聯繫時有表示會很快到台中來幫台中行銷農產品，現在正在連繫當中，確定後再跟大家報告。

多名局長跟著戴頭套不同造型，盧秀燕直呼「他們很有義氣，我沒有勉強他們」，因為收集好多頂頭套，大家在討論的過程當中，他們就是為了緩和心理，很有義氣的一起變造型，他們願意幫忙，很感謝他們願意犧牲色相。

盧秀燕選黃道吉日，戴上咖啡色可愛獅子頭亮相，今天有三個公開行程，包括上午9點30分，盧秀燕將在市政府主持市政會議，下午3點半到海線出席梧棲區中正里、文化里、安仁里、中和里四里聯合活動中心開工典禮，下午5點參加慶祝第74屆工業節暨創新研發績優中小企業表揚大會，「燕子戴爆炸獅子頭」的有趣造型，從早到晚將隨著盧秀燕跑透透。

(中時 )