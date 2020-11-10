公視董事爭議不斷，昨天上午由立院各黨團推派的審查委員召開審查會議，國民黨推薦的委員未出席，會議上通過民進黨推派委員所提臨時動議，以出席委員3/4以上多數計算通過門檻，缺席者視為棄權，下次會議將適用。國民黨團總召林為洲昨開記者會痛批，如果可以這樣亂改遊戲規則，「我去跳海！」

林為洲批評，開會開到一半自己改規則，這相當「離譜」，文化部認為《公視法》本身並未寫清楚3/4是出席委員或全體委員。林為洲則舉其他類似法律來看，如果有要求出席委員3/4同意，條文都會寫清楚是「出席」。他也公開向這些審查委員挑戰，可以這樣臨時改遊戲規則嗎？「我去跳海」，看他們敢不敢，如果可以這樣改，請他們都去跳海跳給大家看。

雖然林為洲這麼信誓旦旦的開記者會回嗆，但是網友卻「不太看好」，有人在論壇上指出，以民進黨「過去的尿性」，他們敢這樣玩，最後解釋一定會對他們比較好，畢竟現在整個政府都是民進黨的人，他們想怎麼玩就怎麼玩，「林為洲這個海，我看是跳定了」。

其他網友也展開討論，留言指出「自己不出席，怪我嘍」、「林為洲要跳海了」、「臨時動議大於法律的概念」、「可憐，這麼大的事情卻不被重視，民進黨髒手真的噁心」、「這為什麼能改？具文的東西這樣改，民進黨吃相太噁心了吧？」

(中時新聞網)