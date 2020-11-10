美國總統川普選後透過推特 炒了防長艾斯培

美國總統川普周一下午透過推特，開革了防長艾斯培（Mark Esper）。然而，這並不令人意外。

CNN新聞網9日的分析指出，好幾個月來，艾斯培一直在川普的壞孩子名單上。自從5月他反對出兵，鎮壓因非裔男佛洛伊德（George Floyd）遭白警壓頸致死案引發的抗議以來，就一直傳出他的職位可能不保。

事實上，早在美國大選前幾個星期，艾斯培已經準備好辭呈，他心裡明白，在位的時間不多了。如果在其他總統任內，透過推特開革防長是大事，但在短短兩年內，即將有第4任代防長上任的川普政府，這已激不起太大的漣漪。

然而，分析指出，川普選後開革首名高層官員，卻十分值得關注，因為這或許意味著可能出現美國近代政治史上最狂亂不羈的72天。至今川普尚未承認敗選，競選活動高層周一堅持召開全員會議，而要他吞下敗選的這帖苦藥，似乎非常困難。

「贏很容易，」川普在11月3日大選日時告訴競選團隊，「輸卻從來不容易，對我來說很不容易。」

川普政府任內頻頻走馬換將，防長艾斯培是最新一名走人的官員，圖為川普政府任內令人目不暇給的「陣亡」官員。（美聯社）

因此輸會令川普暴怒，痛苦和滿腦子想著報復，甚至無意表現出合理行為。而這意味著從現在到明年1月20日他下台前，開革艾斯培只是開始。分析指出，如果大家以為，川普像脫韁野馬，那套句「小丑」（The Joker）的話——厲害的還在後頭呢！

選前川普不斷攻擊美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray），說他並未有效調查局內貪瀆。據《華盛頓郵報》（Washington Post）10月底報導，川普考慮選後要炒了他，而這可能危及對川普忠心耿耿的司法部長巴爾（William Barr）。由於司法部沒有立刻調查2016年FBI可能涉及的反情報調查不法，因此巴爾已失去川普寵愛。

不僅如此，據Axio新聞網10月底報導，川普可能會開革中央情報局（CIA）局長哈絲佩爾（Gina Haspel）。分析指出，其實開革防長，CIA與FBI局長，甚至可能是司法部長，可能只是川普大開殺戒，革除那些不夠忠誠官員的開始。

據一名政府高層官員透露，總統人事室主任麥金蒂（John McEntee）在全政府上下到處說，要是他聽到任何人在另謀他職，就會被炒魷魚。

(中時新聞網)