凌濤。（摘自凌濤臉書）

美國總統大選由歐巴馬的副總統、民主黨候選人Joe Biden （拜登）勝出，國內不少人紛紛透露與拜登互動過往。國民黨前主席朱立倫辦公室發言人凌濤，則在臉書「爆料」拜登超愛吃冰淇淋的小祕密，還PO出現場照片，相當有臨場感。

凌濤是2014年9位國民黨中山獎學金得主，雖然每位得主可獲每學期65萬元、4學期共260萬元的獎學金，因國民黨黨產被黨產會查封而未能領取，凌濤仍貸款於2017年赴美國康乃爾大學兩年，攻讀公共行政碩士後返台。

凌濤說，當年他在美國唸書，很多朋友念一年的學位很快就畢業，他則是讀兩年的學位，當年度就先跟大家一起參加學校的畢業典禮。而康乃爾大學那年邀請的演講嘉賓（the 2017 Senior Convocation Address）正好是Joe Biden！

他說，那時候他們都覺得拜登演講算蠻風趣，甚至猜想撰稿團隊是不是沿襲歐巴馬班底。親耳聽過演講也可說曾躬逢其盛。

凌濤說，重點是！學校為了迎接拜登副總統，Cornell Dairy Bar （由自家食品科學院營運）還特別製作了拜登口味的「Big Red, White ＆ Biden」冰淇淋。因為拜登超愛吃冰淇淋。

凌濤還在臉書PO出照片，指明照片右邊桌上就是那款口味的冰淇淋，還強調「很好吃」。

(中時 )