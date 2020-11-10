南韓偶像「最強CP」TWICE隊長志效與Wanna One成員姜丹尼爾驚傳分手！根據韓媒報導，低調交往的兩人都忙於衝刺事業，聚少離多之下只能退回普通朋友關係，消息一出引發外界譁然。

南韓八卦媒體《DISPATCH》（D社）指出，志效和姜丹尼爾2018年透過友人牽線結緣，隔年8月被狗仔目擊約會才認愛，交往1年多小倆口都沒有特別放閃或是提到彼此，看似穩定的戀情卻傳出愛已逝去，兩人的密友爆料他們目前都認為工作更重要，雙雙都認真籌備新專輯，見面次數大幅減少，最後才決定分手。

情斷消息曝光後，許多粉絲都感嘆：「愛豆間的戀愛，在一起容易，但也容易分手」、「分手雖然不意外，不過兩位也是蠻安靜的交往了一陣子，祝福雙方～～～」、「希望兩個人都好好的，Danity感謝志效曾經陪在他身邊。」

而志效所屬的經紀公司JYP娛樂得知消息後， 表示：「跟本人確認後，最近分手了沒錯。」證實情變。

(中時新聞網)