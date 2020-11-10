1.華邦電(2344)：10月營收略降，但仍寫歷史次高，昨外資轉買超5028張，盤初股價漲回5日線上。

2.威剛(3260)：前三季每股賺4.69元、寫同期新高，10月營收年增35.4％，Q4可望持穩向上，盤初逆勢上漲，60關在望。

3.聯電(2303)：10月營收衝歷史次高，昨獲外資擴大買超23025張，且昨夜ADR大漲6.37%，但今早股價開高走低，展開月線保衛戰。

4.世界(5347)：10月營收改寫同期新高，外資連日買超，惟股價已連漲6個交易日，今早回調逾3%，跌破百元關。

5.豐達科(3004)：航運股高飛，吸引多頭搶進，放量飆上漲停，一吐近日悶氣。

6.威致(2028)：前3季每股盈餘1.01元，大幅優於去年同期的0.55元，今早挾量跳空漲停開出。

7.智崴(5263)：新冠疫苗傳出好消息，吸引多頭搶進，今早股價飛過季線，頻頻觸及漲停111.5元。

8.興勤(2428)：Q3獲利創高、前3季每股盈餘7.47元，多方快攻，早盤大漲逾6%。

9.健鼎(3044)：Q3獲利大增逾5成，單季毛利率、營業利益及淨利均同創次高，開盤後跳上120元，直接突破前波高點並寫近3個月高價。

10.橙的(4554)：Q3虧轉盈，每股賺0.53元，多方歡呼，漲幅一度突破5%。

11.國產(2504)：前3季每股賺1.31元超越去年全年，三大法人昨日買超合計逾5000張，推動股價再創高來到28.65元。

12.柏騰(3518)：10月營收年增近35%、前10月成長2成，股價拚站穩季線。

13.山富(2743)：疫苗問世有望成為抵抗新冠的新里程碑，觀光股發光，晨盤直奔15.5元漲停。

14.高野(2736)：前三季每股虧損0.36元，10月營收年增近3%，疫苗利多助力，股價高漲逾6%。

15.萬海(2615)：Q3賺贏H1，Q4獲利續看俏，人氣積極不滅，早盤翻紅走揚逾3%。

16.美食-KY(2723)：海外市場加速回溫，Q3獲利衝近9季高點，晨盤飆上漲停，鎖118.5元之五個月高點。

17.寒舍(2739)：Q3本業轉盈，虧損季減達6成，股價上漲逾4.5%。

18.敦泰(3545)：前三季每股盈餘1.64元，10月營收衝歷史次高，看好Q4動能強，早盤帶量續漲近3%，再寫短波高價。

19.華航(2610)：疫苗將到來，激勵解禁受惠題材股，開盤半小時即爆近5.7萬張超大量能，直鎖9.25元漲停。

20.長榮航(2618)：甩Q3虧損創11年單季最大，疫苗敲來航運股高飛訊號，同樣爆量漲停。

21.緯軟(4953)：Q3創高、前3季EPS 5.59元，早盤漲逾4%，登上季線。

22.上銀(2049)：10月營收年增逾4成，早盤漲逾4%，登上年線。

23.為升(2231)：Q3轉盈，外資昨擴大買超，早盤漲逾4%、改寫前高。

24.新光金(2888)：外資連6日買超，早盤放量漲逾2%，突破季線。

25.宏達電(2498)：前三季每股虧損5.98元，在外資連五日買超力挺下，早盤逆勢走揚1.7%。

26.國光生(4142)：輝瑞稱新冠疫苗試驗90％有效，疫苗股歡呼，早盤隨勢走高3%，站穩五日線。

27.合世(1781)：前三季每股盈餘4.72元，今吸引買盤進駐，股價跳空鎖漲停。

28.中纖(1718)：前三季合併獲利18.06億元，每股賺1.4元，早盤放量觸頂，登逾1年高。

29.久裕(4173)：10月營收為1.47億元，年增81.14%，晨盤挾量攻頂，跳上各均線。

30.聚陽(1477)：Q4獲利拚勝去年同期，近日獲外資及投信偏多操作，股價隨五日線攀揚，早盤上攻近3%，進逼200關。

31.台塑化(6505)：美油漲逾8%+外資連五買，今價量俱揚反彈近4%，一舉衝上半年線。

(時報資訊)