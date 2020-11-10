受新冠肺炎疫苖的好消息激勵，優步公司周一股價飆漲7.38%，收在48.18美元，為2019年6月上市以來首度漲破45美元IPO價，並創下歷史新高。

優步盤中一度上漲9%，站上49.62美元。

優步上周公布的第三季業績報告令人失望，其營收連續第二個季度下滑，本季展望仍然低迷，且今年以來淨損已經高達58億美元，但由於加州通過了「22號提案」（Proposition 22），同意優步繼續將食品外送員或優步司機的身分定義為約聘人員，上周優步股價了大漲34%。儘管營收大減、虧損擴大，但優步表示利潤已經邁向正確的方向。

美國製藥大廠輝瑞與其德國合作夥伴BioNTech周一宣布其試驗性的新冠狀病毒疫苗防護力超過9成，且目前為止未發現有嚴重副作用，預計將於本月晚些時候向美國申請緊急使用授權。投資人看好乘車共享等消費者服務的需求可望很快回籠，帶動優步股價進一步飆漲。

其同業Lyft股價亦暴漲26.31%，收在37.69美元，延續上周勁揚31%的強勁升勢。不過，優步已經收復上市以來的所有跌幅，終於讓投資人獲得報酬，但Lyft仍較去年的上市價跌近50%。兩家公司最大的差異在於優步推出美食外送服務，Uber Eats在疫情期間部分彌補了叫車業務量的下滑。

(時報資訊)