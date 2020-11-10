今年起原油價格受到全球遭逢新冠肺炎疫情衝擊下，持續處於低油價氛圍，最新在疫苗取得突破性進展後，帶動國際油價振奮，一度飆漲逾9%，這也帶動今塑化股群起走揚，以台塑四寶為首，和油價最直接關聯的台塑化(6505)大漲逾4%，台化(1326)漲幅也近3%，台塑(1301)、南亞(1303)也分別上揚1.5%、0.48%。

受到新冠肺炎疫苗利多振奮，油源啟動反彈行情，布蘭特原油飆漲8.42%、達42.77美元，美國基準西德州中質原油(WTI)上漲9.05%、至40.50美元。

台塑化表示，近期歐洲疫情飆升，主要國家陸續執行封鎖及宵禁措施，市場預估歐洲油品需求減少100～150萬桶/日，且美國單日確診人數持續攀升，冬季歐美油品需求將逐漸轉弱，且利比亞原油產量快速增加至80萬桶/日，超過市場預期，加上美國總統大選結果可能產生爭議，市場面臨高度不確定性，導致油價弱勢盤整。但11月30日的OPEC會議可能討論將現行減產規模770萬桶/日延長至明年第一季，將支撐油價。

台塑化表示，新加坡汽油價差下跌，受北半球即將進入冬季，美國汽油需求季節性減少至830萬桶/日，且亞洲重要的汽油進口國馬來西亞首都在10月中實施行動限制，印尼亦保持局部封鎖，加上亞洲煉廠從10月下旬逐漸結束定檢，供給逐步增加，導致亞洲汽油供需轉弱，拖累價差下跌，台塑化預計，11月煉油廠預計平均煉量35.2萬桶/日；輕裂廠維持全能運轉。

受到整體塑化產業依舊處於低油價狀態下，分析師認為，到2025年產業都是呈現上瘦下肥，故台塑化會受影響，但台塑集團一貫，主要營收會由下游塑料貢獻，其他三寶會吃到下肥的優勢，可降低衝擊。

(時報資訊)