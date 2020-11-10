人幣中間價升226點 逾兩年高 10:272020/11/10 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價10日升226點，連升3日，創逾兩年新高，在岸、離岸價早盤雙雙升逾百點。 人民幣兌美元中間價報6.5897，較上日6.6123，升226點或0.34％。 10日中間價較上日下午4時30分收報6.5728，跌169點；較上日晚上11時30分收報6.6280，升383點。 在岸人民幣10：08報6.6167，升128點，升幅0.1931％，離岸人民幣報6.6001，升154點，升幅0.2325％。 (工商 ) #中間價 #人民幣兌美元中間價 #收報 #升幅 #人幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港股開盤漲逾400點 新經濟股現賣壓 10:442020/11/10 財經 陸股兩大指數開盤個別發展 10:312020/11/10 財經 德麥前三季獲利創高 全年挑戰賺逾1.5個股本 09:522020/11/10 財經 聯電10月營收 史上次高 04:092020/11/10 財經要聞 產業回春 東鋼、大成鋼喜洋洋 04:092020/11/10 證券．權證 人幣狂升兩面刃 有利留學生 04:092020/11/10 產業財經 熱門股－華豐 外資力挺價量齊揚 04:092020/11/10 證券．權證 自行車族群一日行情 早盤大跌股價回吐 10:532020/11/10 財經 貨櫃船運 買艙費瘋漲 託運人還得主動要求加價才會受理 04:092020/11/10 財經要聞 股匯雙漲 台股多頭齊發上看萬四 04:092020/11/10 財經焦點 財經熱門新聞 東洋代理破局錯過最快問世疫苗 今年5000萬劑台灣沒份 - 財經 陳其邁宣佈高雄輕軌復工 2023年底全線通車 - 財經 - 工商 拜登沒川普硬 2陸廠起死回生？爆下一波台股大贏家 - 財經 川普政府沾光疫苗遭輝瑞打臉 再駁選後才公布陰謀論 - 財經 《國際社會》輝瑞疫苗 英國已訂購4000萬劑 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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