人民幣兌美元中間價10日升226點，連升3日，創逾兩年新高，在岸、離岸價早盤雙雙升逾百點。

人民幣兌美元中間價報6.5897，較上日6.6123，升226點或0.34％。

10日中間價較上日下午4時30分收報6.5728，跌169點；較上日晚上11時30分收報6.6280，升383點。

在岸人民幣10：08報6.6167，升128點，升幅0.1931％，離岸人民幣報6.6001，升154點，升幅0.2325％。

(工商 )

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