新增2境外移入 9天累計22例確診 指揮中心14：30說明 10:212020/11/10 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內今天新增2例新冠肺炎境外移入個案，9天下來已累計高達22例確診，中央流行疫情指揮中心為因應「新冠肺炎疫情」，於今天14：30召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明。 指揮中心統計，截目前國內累計104,019例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含102,449例排除)，其中580例確診，分別為488例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、526人解除隔離、47人住院隔離中。 (中時新聞網) #新冠肺炎 #境外移入 #確診 #指揮中心 #說明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 單周19例確診 5月以來新高 04:102020/11/09 生活新聞 《國際社會》葡萄牙周一進入緊急狀態 義大利單日確診仍逾3萬人 09:592020/11/09 財經 股價指數期貨贏家專欄－標普期指猛漲 仍要留意基本面 04:092020/11/10 證券．權證 烏克蘭經土耳其 新冠肺炎境外移入確診新增一例 14:322020/11/09 財經 又增1境外移入！指揮中心下午2點緊急開記者會說明 10:112020/11/09 生活 抗疫為第一要務 拜登：疫苗上市後人人免費施打 05:242020/11/10 國際 百貨周慶殺很大 京站滿3800送400 線上搶11元商品 04:092020/11/10 時尚消費 陸籍航空駐台人員 開放入境 對大陸人士來台可望逐步解禁 04:092020/11/10 政治要聞 新增1境外移入 烏克蘭籍年輕女子來台工作確診 13:442020/11/09 生活 車輛中心30年有成！期勉電動、自駕雙核心繼續驅動車輛產業 09:552020/11/10 汽車情報-汽車新聞 生活熱門新聞 顏清標邀碗粿老闆到沙鹿 現做現賣還送菜頭粿 - 生活 別再翻後排鮮奶了 20年量販店經理揭挑選關鍵是它 - 生活 正妹遭紅毛猩猩襲胸激吻 20秒影片網爆動笑罵：死老猴 - 生活 颱風夜薄紗睡衣妹取餐濕透 大膽要求讓外送員傻眼 - 生活 7-11雙棍驚人優惠快搶！咖啡買11送11限時3天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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