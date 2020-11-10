國內今天新增2例新冠肺炎境外移入個案，9天下來已累計高達22例確診，中央流行疫情指揮中心為因應「新冠肺炎疫情」，於今天14：30召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明。

指揮中心統計，截目前國內累計104,019例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含102,449例排除)，其中580例確診，分別為488例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、526人解除隔離、47人住院隔離中。

(中時新聞網)