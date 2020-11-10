天王劉德華（華仔）隱婚多年，卻是出名的愛妻，在公開結婚消息後，從不避諱提到老婆朱麗倩，言談間總是滿滿感謝。一名空姐就分享了關於遇到劉德華的趣事，提到那時雖然劉德華還沒公開戀情，但在整個飛行過程中，都在看他和朱麗倩的照片。

一名香港空姐時常在社群平台分享工作趣事，她透露劉德華相當受空姐們歡迎，有次她在商務艙遇到劉德華，對方獨自從吉隆坡返港，當時劉德華還沒有公開婚訊，但由於朱麗倩是馬來西亞人，從吉隆坡離開很明顯是剛探望完老婆，才獨自返回香港。

空姐回憶，當時劉德華身邊連助手都沒有，一路上十分安靜，但和工作人員互動時總是彬彬有禮，吃完飛機餐，還會以雙手拿空盤給空服人員，能夠做到此事的人並不多，雖然那時劉德華還沒公開和朱麗倩的關係，但也沒有刻意隱藏，大方拿出筆電細細回味和朱麗倩的生活照，毫不在乎其他人的目光。

2009年兩人才首度公開戀情。(圖/翻攝自微博)

劉德華一直十分保護和朱麗倩的關係，因此這段地下戀情藏了20幾年，直到2009年，朱麗倩的父親過世，他被直擊以女婿身分出席，戀情才終於正式曝光，而近幾年，2人的女兒劉向蕙出生，劉德華才越愛越高調，一家三口多次大方同框。

(中時新聞網)