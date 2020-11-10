根據衛生福利部統計，2019年乳癌是台灣女性癌症發生率第1位，女性癌症死因排名第4位，好發年齡約在45至64歲之間，甚至比歐美國家提早8至10歲，當中又以45至49歲婦女發生率最高，顯示乳癌是各年齡層女性都需關注的公共衛生問題，奇美醫學中心血液腫瘤科主治醫師陳威宇提醒民眾定期篩檢，早期乳癌5年存活率超過9成。

陳威宇指出，張女士去年9月因咳嗽、呼吸喘、骨頭疼痛到奇美就醫，檢查發現竟罹乳癌，且癌細胞已轉移至骨頭和肺部，經他建議使用賀爾蒙治療加上CDK4／6抑制劑，持續追蹤超過1年，從原本需坐輪椅就診，到現在已可自行前到門診。陳威宇說，過去CDK4／6抑制劑未納健保給付，藥費相當昂貴，對乳癌病人是一大經濟負擔，2019年10月CDK4／6抑制劑通過健保給付，希望能造福更多晚期乳癌的病人。

陳威宇表示，乳癌發生率雖逐漸上升，但乳癌治療選項也愈來愈多元，病人不見得一定要先進行手術或先進行化學治療，醫師會考量病人腫瘤、健康狀況做不同建議，早期乳癌5年存活率已可超過9成。

通常乳癌病人在進行手術切除後，8至9成病人須接受輔助性藥物治療，以預防癌細胞復發或轉移，並延長總存活期。針對較年輕乳癌病人，可能還有生育考量，以荷爾蒙治療取代化療，可減少化療副作用，保護生育力。停經針能讓卵巢進入休眠狀態，即使必需接受化療的病人，也可用停經針保護卵巢。

研究證實，以停經針結合口服荷爾蒙藥物，可達到更理想治療成果，也能全面降低荷爾蒙作用。研究顯示，新型藥物有芳香環轉化酶抑制劑治療效果只適用停經後病人，歐美國家以停經後乳癌病人為多，但台灣乳癌病人年齡介於45至55歲，停經前乳癌病人比例不低，利用停經針讓卵巢停工，再結合使用新型藥物有芳香環轉化酶抑制劑，能發揮更好治療效果。

陳威宇說，對於賀爾蒙受體陽性且HER2陰性的晚期乳癌病人，標準治療為賀爾蒙治療，近2、3年來多個大型臨床試驗結果顯示針對這群病人，第一線給予賀爾蒙治療加上CDK4／6抑制劑可延緩乳癌惡化時間。CDK4／6抑制劑具有顯著療效和相對輕微副作用，提供賀爾蒙受體陽性且HER2陰性晚期乳癌病人一項新治療選擇。

(中時 )