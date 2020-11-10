由美國藥廠輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech新冠疫苗將面世振奮全球，此款疫苗有90%防感染效果，遠超監管單位要求，EMA(歐洲藥品管理局)10月下旬已開始審查，輝瑞也會向美國FDA(食品藥品監督管理局)申請緊急批准，若通過年底前將可提供2500至5000萬劑，優先提供美國、歐洲，英國、日本隨後，大陸也可望簽約。BioNTech正是國內生技廠東洋上個月中旬宣布代理又破局公司。

東洋上個月會決定向BioNTech爭取3000萬劑疫苗，正是因該公司第三期臨床實驗出現９成防感染效果，也因此歐洲審查比美國進度更快，儘管提振全球市場效果還是來自於輝瑞昨日宣布，但東洋取得有條件授權書後卻無法與BioNTech達成協議，錯過這款疫苗，仍令人惋惜。

輝瑞與BioNTech目前已與各地簽訂最多10.5億劑供應協議，分別是美國最多6億劑(其中5億劑為美政府選擇權)、歐盟最多3億劑(其中1億劑為歐盟選擇權)、日本1.2億劑，與英國3000萬劑。BioNTech與大陸上海復星醫藥集團8月也合作展開該款疫苗在陸測試，該公司表示正與大陸監管單位磋商，希望能爭取放行。

2家公司表示明年產量可上看13億劑，但對今年BioNTech保守估計只能供應2500萬劑，輝瑞則相對樂觀表示有機會達5000萬劑，相當於BioNTech今年只能供應德國不到1/3人口、輝瑞最多只能供應美國約1/6人口疫苗。

疫苗預期會在歐洲、美國同步上市。BioNTech執行長薩辛(Ugur Sahin)說：「我們將須要找到一種公平方式來進行分配。雖然批准上市時間表分別取決於大西洋兩岸的監管單位，但是沒有理由其中一邊上市會大幅落後於另一邊。」

輝瑞周一紐約股價大漲7.69%，盤後續飆1.89%，暫報39.2美元，已經相當接近1年來最高點41.99美元；BioNTech在那斯達克更猛，收盤瘋狂上噴13.91%，盤後又補0.95%漲幅，暫報105.8美元。

(中時新聞網)