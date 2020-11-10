美國大選結果底定，拜登有望於明年一月入主白宮。美國學者認為，拜登重視國際多邊體系的合作，未來有利於台灣重返國際組織，被納入國際體系。

民進黨立委何志偉今天在立法院和布魯金斯研究所（Brookings Institute）與斯沃斯莫爾學院（Swarthmore College）透過網路連線舉辦研討會，探討在美選結束後台灣將面臨的政局變革。

布魯金斯歐美中心主任Tom Wright表示，過去很多人關注川普政權會不會脫離NATO？或是跟其他國家戰略合作會否持續？這很多取決於川普個人，因此多了戰略不確定性的因素。然而拜登並非如此，拜登對於國際上多邊體系的合作很重視，這是跟川普不一樣的地方。拜登非常肯定民主的價值，在價值脈絡之下可以看到民主可以發揮的地方。

Tom Wright認為，在美台關係上，拜登政權對台灣有利的一點是他尊重國際多邊合作，有利於幫助台灣納入全球體系，特別在全球公衛方面又是台灣強項，由尊重多邊體系的拜登領導下，台灣有更多機會。

布魯金斯中國戰略計畫主任杜如松（Rush Doshi）表示，美台關係不會因為選舉結果有所變動，因為國會兩黨都一樣支持台灣的聲音。過去一年來美台關係有很大的進展，也是受到兩黨支持。比方說軍事上的支持，以及意識到台灣在國際空間受到的打壓。

布魯金斯印度計畫主任Tanvi Madan指出，整體來說，接下來幾年印度會持續過去20年與美國的合作，尤其是在戰略上與國際組織方面。印度知道拜登重視氣候變遷議題，美印會持續合作，印度也會就此跟台灣合作。

(中時 )