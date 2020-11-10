和潤企業（6592）自結，10月合併營收12.81億元，再創單月營收新高紀錄，年增8.62％；累計前十月合併營收119.91億元、年增5.93％。

和潤受惠於國內車市暢旺，同集團的和泰汽車新車銷量成長，推升和潤汽車融資分期業績走高，加上大陸轉投資事業回穩，和潤自下半年起，單月營收站穩於12億元之上，並呈現逐月推升的榮景。

(工商 )