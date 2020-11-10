國民黨立委10日在立法院議場內持續杯葛總質詢，並布置蔡英文總統等人形立牌及道具豬。（姚志平攝）

【現場直播】行政院長蘇貞昌 赴立法院備詢｜2020.11.10

國民黨今（10）日持續佔領議場，不讓行政院長蘇貞昌上台做施政報告，國民黨團總召林為洲要求蘇貞昌，應該要為開放瘦肉精美豬未跟在野黨溝通道歉，且美國政權將輪替，應該暫緩萊豬進口，沒回應前會繼續佔領。蘇貞昌受訪時諷刺國民黨，每天只會抬著道具豬進進出出，那隻豬如果會講話都嫌煩了，到底有完沒完。

林為洲批評政府開放瘦肉精美豬沒跟民眾溝通、沒跟在野黨溝通，當時就要求總統到立院咨文報告，而蘇貞昌也應該要道歉。蘇貞昌好幾個行政院規定要開的會報也都沒開，全部都推給疫情，都推給疫情就什麼都不用做了？林也強調，美政權輪替，萊豬進口應該暫緩，到底萊豬開放可以換到什麼？

國民黨主席江啟臣也批評蘇貞昌什麼都推給疫情，難怪有人說蘇「以疫代勞」。民進黨在美國大選前押寶押錯邊，選後推給國民黨說反萊豬是反美國，「胡亂操作」。江強調，佔領議場就是要誓死反對萊豬進口，蘇貞昌應該道歉，情勢有所改變，蔡得決定是否還對台灣有利，應該重新評估，蔡政府應該聽聽民意。

行政院長蘇貞昌接受訪問。（姚志平攝）

國民黨立委賴士葆批評，蘇貞昌到現在對他們提的任何訴求一項都不答應，所以不讓他上台，連任何形式的道歉都不願意，面對這麼「鴨霸」的行政院長沒辦法讓他報告。賴也說，不讓蘇貞昌上台，其實也是給蔡英文下台階，讓蔡總統向美國表達在野黨仍在反對萊豬進口，跟美國談延後萊豬進口。

對於國民黨又佔領議場，蘇貞昌批評國民黨訴求一變再變，人民需要了解政府施政，其他黨也有質詢的需求，被國民黨這樣阻擋，整天只會抬著道具豬進進出出，如果那隻豬會講話，都覺得煩死了，覺得有完沒完？

蘇貞昌說，關於美豬進口，他已經到立法院做過專案報告了，人民還需要了解政府對地方的建設，不管是軌道建設、教育、紓困、地方補助等等，沒讓他進行報告跟詢答，不符合地方期待，國民黨應該早點讓議事恢復運作，不要再阻擋。

(中時新聞網)