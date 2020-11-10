新冠肺炎疫苗研發進展傳出佳音，歐美大廠研發的候選疫苗傳出預防效力達9成，激勵美股周一大漲。台股觀光股周二跟進振奮，類股指數開高飆升6.86％至93.57點，創7月初以來近4個月波段高點，早盤維持逾6.5％漲幅，領漲盤面各類股。

其中，雄獅(2731)、易飛網(2734)、山富(2743)、五福(2745)、鳳凰(5706)等旅行業者跳鎖漲停，日本伴手禮業者紅馬-KY(2928)、以中美為2大海外市場的美食-KY(2723)、以茶飲品牌「Chatime日出茶太」布局全球的六角(2732)2大百元高價股亦同步亮燈歡慶。

飯店股亦有華園(2702)、晶華(2707)、夏都(2722)、雲品(2748)亮燈漲停，寒舍(2739)勁揚逾7％、高野(2736)漲近6％、國賓(2704)漲近5％、老爺知(5704)漲逾4％。另外，劍湖山(5701)漲逾9.5％、王品(2727)漲近7％，柏文(8462)及御頂(3522)漲近6％，表現同步強勁。

全球新冠肺炎疫情年初爆發，台灣因應疫情自3月18日起實施邊境管制、禁止旅行社組團出入境，亦使國際旅客斷炊，使國外出境遊為主力的旅行社、以國際旅客為主力的星級飯店業績急落，成為「海嘯第一排」受創產業。

即使國內疫情自5月起趨緩，帶動觀光股中的餐飲業率先止跌回升，並帶動暑期國旅需求大爆發，使飯店餐飲業務及度假型飯店住房業務明顯好轉，但位於雙北市、以商務及國際客為主的都會型飯店住房業務仍陷苦戰，旅行社則僅能搶食有限的國旅商機。

此次美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）與德國生技廠商BioNTech宣布，雙方合作研發的新冠肺炎候選疫苗，預防效力高達9成，希望最快本月底向美國聯邦食品藥物管理局（FDA）緊急申請使用疫苗，激起市場預期全球經濟可望擺脫疫情危機的想像希望。

(時報資訊)